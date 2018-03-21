Piyasalar FED'e odaklandı

Küresel piyasaların hareketlenmesini sağlayacak en önemli veri bugün FED faiz kararları olacak. Saat 21.00'de açıklanacak FED'İN faiz kararı ve yarım saat sonra başlayacak olan Başkan Powell'ın basın toplantısına odaklandı. Yurtiçinde Konut Satış İstatistikleri, Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi piyasaları belirleyecek. InvestAZ piyasa verilerini değerlendirdi.

BIST100 endeksi dün kurda yükseliş sonrası yaşanan geri çekilme etkisiyle özellilke bankacılık endeksine gelen tepki alımlarının katkısıyla günü yüzde 0,85 yükselişle 116.432 puan seviyesinde tamamladı. Avrupa ve ABD endeklerinde de yükselişler gözlemlendi. Düşüşlerde 116 bin-115 bin 250 ve ardından 114 bin 650 seviyeleri destekler olarak takip edilebileceği kaydedilirken, yükselişlerde özellikle 116 bin 800 ve 117 bin üzerinde kalıcılık sağlabilirse 117 bin 600 ve 118 bin seviyeleri gündeme gelebileceği belirtildi.

Dolarda 3.90 önemli destek seviyesi

Geçen hafta sert yükselen parite Pazartesi günü de bu yükseliş isteğini korurken dün yaşanan kâr astışları ile 3.93 bölgesi altına geriledi. Fiyatın hareketli ortalamaların ve önemli seviyenin üzerinde bulunması yükseliş trendini desteklerken RSI göstergesinin 50 bölgesi üzerinde bulunması ile yeniden 70 bölgesi hedeflenebileceği açıklandı. Düşüşlerde 3.9300-3.9150 ve 3.90 destek bölgeleri olarak değerlendirilebilirken, yükselişlerde 3.9450 üzerinde 3.9600 ve 3.9770 seviyeleri görülebilecek.