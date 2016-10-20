Piyasalar, bugün gerçekleşecek olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak sonuca odaklandı. Saat 14:00'da açıklanacak karar öncesinde güne sakin başlayan piyasalarda dolar, lira karşısında 3,0680 seviyesinden başladı. Doların PPK toplantısından çıkacak karara göre aşağı ya da yukarı yönlü olarak hareketleneceği bekleniyor.

Dün akşamı 1,11'lik yükselişle 79 bin 209 seviyesinden kapatan Borsa PPK kararı öncesinde güne 0,18'lik artışla başladı. Toplantıdan çıkacak sonuca göre endeksin düşüş ya da artışa geçmesi öngörülüyor. Dünü gram satış fiyatında 125,70 lira ile kapatan altın ise güne 125,54 seviyesinden başladı. Kapalıçarşı'da çeyrek altın şu sıralarda 207 liradan alıcı arıyor.

ALİ CANBERK ÖZBUĞUTU