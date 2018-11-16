Pizzacı kart dolandırıcısı kız son işinde polislere yakalandı

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kredi kartı kullanıcılarını hedef alan ve müşterilerin 'mail order' sistemiyle paylaşılan kart bilgilerini kullanarak dolandırıcılık yapan 4 kişilik bir şebeke tespit etti. Ödeme yöntemi olarak 'mail order' sistemini kullanan vatandaşların bilgilerini çalan şebekenin pizzacıda çalışan üyesi, son işinde yakayı ele verdi. İddiaya göre Beşiktaş Levent'te faaliyet gösteren bir pizza dükkanının ortakları C.G. ve G.M., gelen müşterilerin kredi kart bilgilerini fotoğraflayıp, fatura, uçak bileti ve araç kiralama harcamalarında izinsiz kullandığını iddia ettikleri garsonları Y.M. hakkında polise suç duyurusunda bulundu. 31 Ekim'de yapılan ihbarı değerlendiren siber polisi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda dolandırıcılık yönteminin şifrelerini çözdü. Müşteri kılığında Y.M.'nin çalıştığı pizza salonuna gelerek pizza alan polis, ödeme işlemi için şüpheliye kredi kartlarını verdi. Müşteri kılığındaki polisin verdiği kredi kartının fotoğrafını çektiği tespit edilen Y.M., yakalanarak gözaltına alındı. Garson olarak çalışan Y.M.'nin hesabına para aktardığı belirlenen suç ortağı B.İ. de aynı gün yapılan operasyonla yakalandı. Pizzacıda garsonluk yapan Y.M.'nin itirafları doğrultusunda kendisi ile aynı şekilde kredi kartı bilgileri temin ederek harcama yapan İ.Ç. ile kendisini bu suça ittiğini ileri sürdüğü K.V. de yakalanarak gözaltına alındı.

Müşterilerden bu yöntemle 300 bin lira dolandırılmış

Levent'teki pizza salonunda garson olarak çalışan ve müşterilerin kart bilgilerini ‘mail order' yöntemiyle fotoğraflayıp dolandırıcılık yapan Y.M.'nin polise verdiği ifadede, kendisini K.V. adlı şahsın tehdit ettiğini, zorla işlemleri kendisine yaptırdığını, bu şahsın yönlendirmesi ile bu işlemleri gerçekleştirdiğini iddia ettiği öğrenildi. Şebekenin bu yöntemle 300 bin lira civarında dolandırıcılık yaptığı ortaya çıkarken, gözaltına alınan 4 şüpheli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguya alındı. Polisteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Y.M., K.V. ve İ.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.İ. ise ‘adli kontrol' hükümlerince serbest bırakıldı.

Sadık Kahraman

