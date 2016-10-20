Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencisi Mahsum D., sosyal medya hesabı Facebook'tan terör örgütü PKK’yı öven paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle hakkında “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz yargılanan Mahsum D.’nin yargılanmasına Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkemede paylaşımlarının kendisine ait olmadığını söyleyen Mahsun D., beraatini isterken, mahkeme iyi hal indirimi uygulayarak şahsı 2,5 yıl hapis cezasıyla cezalandırdı.

Bülent Velioğlu



