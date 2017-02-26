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PKK sığınağında terörist cesetleri bulundu

Bingöl’de düzenlenen operasyonda PKK'ya ait bir sığınakta 2 terörist cesedi bulundu.

PKK sığınağında terörist cesetleri bulundu

26 Şubat 2017 14:11

Bingöl Valiliği, 49’uncu Komando Tugay Komutanlığı hareket kontrolünde bulunan Kiğı ilçesinde konuşlu 2’nci Jandarma Komando Alay Komutanlığı birlikleri tarafından Aklımlı bölgesinde "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Metin Kıldış-15" operasyonu gerçekleştirildiğini bildirdi. Operasyon kapsamında bir sığınak ile bir deponun ele geçirildiği belirtilen açıklamada, sığınakta bulunan aramada bölücü terör örgütü mensubu iki erkek cesedi bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, “Operasyonda 150 adet büyük pil, 70 kilogram salça, 50 adet küçük pil, 50 metre su hortumu, 50 kalıp sabun, 36 litre sıvı yağ, 35 kilogram çamaşır deterjanı, 32 metre gaz hortumu, 20 adet kablo, 20 metre branda, 20 adet iç çamaşırı, 20 çift termal çorap, 18 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü ve 15 kilogram siyah zeytin de ele geçirilmiştir” denildi. 

Yılmaz Atar

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