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PKK terörü bir şehri harabeye çevirdi!

Sokağa çıkma yasağının kısmen kaldırıldığı Mardin’in Nusaybin ilçesinde güvenlik nedeniyle etrafı Kışla ve Zeynelabidin Mahallesi'nin etrafına örülen tellerin bir bölümü kaldırıldı.

PKK terörü bir şehri harabeye çevirdi!
PKK terörü bir şehri harabeye çevirdi! - Foto Galeri

13 Kasım 2016 10:06

Zeynelabidin ve Kışla Mahallesi'nde bozulan evlerin molozların ve tuzaklanan patlayıcıların temizliğinden sonra etrafında bulunan tellerin de bir kısmı söküldü. Bölgeye gelen ekipler güvenlik güçleri kontrolü altında telleri sökerek bir kademe geri çekti. Tellerin bir kademe geri çekildikten sonra alana giren vatandaşlar sağlam kalan evlerine bakmaya gelirken, bazı vatandaşlar da alanda bulunan demir ve tahtaları topladı.
25 Temmuz'da kısmen kaldırılan sokağa çıkma yasağı sonrası Zeynelabidin, Kışla, Fırat, Dicle, Yenişehir ve Abdülkadir Paşa Mahallesi'nin etrafı güvenlik tedbirleri kapsamında tellerle kapatılmıştı. 


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