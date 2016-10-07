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PKK yandaşları 6-7 Ekim’de ortalığı böyle yıkmıştı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, HDP Merkez Yürütme Kurulu’nun çağrısı üzerine terör örgütü PKK yandaşlarının 6-7 Ekim 2014’te Ayn el Arap bahanesiyle düzenlediği izinsiz gösterilerde yaşanan şiddet olaylarının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

PKK yandaşları 6-7 Ekimde ortalığı böyle yıkmıştı

07 Ekim 2016 21:52

Silvan’da HDP Merkez Yürütme Kurulu’nun çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014’te Ayn el Arap bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde, terör örgütü PKK mensuplarının Silvan Belediyesi’ne ait kepçeyi kullanarak bir banka binasını yıkmaları görüntülere yansıdı. Başta Diyarbakır Caddesi olmak üzere Mescit, Feridun, Bağlar, Yenişehir, Cami, Konak, Tekel mahalleleri ve ara sokaklarda yolu trafiğe kapatan terör örgütü yandaşları, Diyarbakır Caddesi üzerinde seyir halin iken durdurdukları TIR’ı da ateşe verip, şoförüne linç girişiminde bulundular.

Türkiye genelinde 54 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı olaylara ilişkin Silvan’daki görüntülerde, Diyarbakır Caddesi üzerinde yapılan izinsiz gösterilerde zırhlı TOMA aracına yüzlerce terör örgütü yandaşının taşlarla saldırı yaptığı da yansıyor. Olayların hız kazandığı 8 Ekim 2014 günü Cami Mahallesi Diyarbakır Caddesi üzerinde saat 21.00 sıralarında ambulansın geçişine izin verilmezken, yüzü maskeli bir göstericinin binanın önünde bekleyen bir vatandaşa sopa ile vurduğu görüntülere yansıyor. Görüntülerde ayrıca 10 Ekim günü Diyarbakır Caddesi üzerinde toplanan ve polis araçlarına taşlı saldırıda bulunan terör örgütü yandaşlarının tazyikli su ile göstericileri dağıtmaya çalışan Toplumsal Müdahale Aracı’na (TOMA) molotof bombası attığı görülüyor. Şehrin en işlek caddesi üzerindeki iş yerlerinden araçların lastiklerini gasp ederek yolun ortasında ateşe veren terör örgütü PKK mensuplarının 10 Ekim Cuma günü Diyarbakır Caddesi’nde bir alışveriş merkezini yağmalamaları da görüntülere yansıyor. Terör örgütü mensuplarının 10 Ekim Cuma günü saat 24.00 sıralarında yaptıkları roketatarlı saldırı sonucu ise bir TOMA’nın yanarak alev aldığı görüntülere yansıdı.

Etiketler: pkk


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