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PKK yandaşlarından İsveçliye linç girişimi

İsveç’te terör örgütü PKK yandaşları, İsveçli bir vatandaşa linç girişiminde bulundu. Saldırıya uğrayan İsveçli, saldırganlara dava açacağını söyledi.

PKK yandaşlarından İsveçliye linç girişimi

03 Mayıs 2018 00:26
PKK yandaşlarından İsveçliye linç girişimi - Tıkla İzle

İsveç'in Göteborg kentinde 1 Mayıs kutlamalarında yürüyüş yapan PKK/YPG yandaşları, bir İsveçliye linç girişiminde bulundu. İsveçli vatandaş, saldırganlardan davacı olduğunu söyledi. Hastanede tedavi altına alınan ve başına yedi dikiş atıldığını ifade eden 28 yaşındaki İsveçli, İsveç basınına yaptığı açıklamada 'aktivist Ulle' diye hitap edildiğini belirtti. 8-9 kişi tarafından ölesiye darp edildiğini kaydeden İsveçli, “Sadece İspanya İç Savaşı'nda milliyetçi güçlere önderlik eden İspanyol general ve devlet adamı Francisco Franco'nun tişörtünü üzerimde görünce bana saldırdılar. Ben hiç kimseye fiziki bir saldırı gerçekleştirmedim” dedi. Saldırganın bulunması gerektiğini kaydeden İsveçli, polisi pasif tutumundan dolayı eleştirdi. 

 

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