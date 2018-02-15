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PKK’lılara terör propagandası operasyonu

Adana’da sosyal medya üzerinden Zeytin Dalı Harekatını karalayıcı, PKK ve KCK’yı övücü paylaşımlarda bulunan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

PKKlılara terör propagandası operasyonu

15 Şubat 2018 07:25

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, daha önceden belirlenen 14 adrese şafak vakti eş zamanlı baskın düzenledi. Düzenlenen baskında özel harekat timleri koçbaşlarıyla evlerinin kapılarını kırarak içeri girdi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlıların, sosyal medya hesapları üzerinden Zeytin Dalı Harekatını karalayıcı, halkı sokağa çağıran ve PKK/KCK’yı övücü paylaşımlarda bulundukları öğrenildi. Zanlıların adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Etiketler: adana, operasyon

 

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