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PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı

PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı
PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içinde faaliyet gösteren kişilere yönelik 11 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aranan 8 şahıstan 4’ü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içinde faaliyet gösteren şahısların eylem arayışı içerisinde oldukları, örgütsel toplantı ve görüşmeler yaptıkları tespit edildi. Şahısların yakalanmasına yönelik 17 Kasım'da İstanbul'un Kartal, Ümraniye, Sancaktepe ilçeleri ile İzmir ve Van'da 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, aranana 8 şahıstan 4'ü yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, çok sayıda örgütsel doküman ve şahıslara ait dijital materyaller ele geçirildi.  

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