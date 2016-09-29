İstihbarat birimleri, PKK terör örgütünün hazırlıklarını yaptığı yeni bir katliam planını deşifre etti.PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG kanadında olduğu belirlenen Hamza, Kawa, Hakkı, Ali ve Şoreş kod adlı terör örgütü mensuplarının, Kobani bölgesinde patlayıcı eğitimi aldıkları tespit edildi.Önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gönderilmesi planlanan bu teröristlerin eylemleri terör örgütü DAEŞ'in yaptığı yönünde izlenimler vermeye çalışacağını tespit eden istihbarat birimleri, 6 Eylül 2016'da tüm birimleri uyardı.

VUR-KAÇ TAKTİĞİ

PKK'nın 2'şerli ve 3'erli gruplar halinde sabotaj eylemi yapmayı planladığını belirleyen istihbarat birimleri, terör örgütünün silahlı kanadının AK Parti yöneticilerini hedefe koyduğunu ve vur-kaç taktiği ile saldıracağını saptadı.

Bu tespitlerin ardından 81 kent alarma geçirildi. Özellikle yaptığı açıklamalarla örgütün hedefinde olan kentlerin parti yöneticileri için teyakkuza geçildi. AK Parti binalarının çevre güvenlik tedbirleri güçlendirildi.

'BÜROKRATLARI HEDEF ALIN' TALİMATI

Kırsalında bulunan örgüt üyeleriyle Trabzon'un Maçka İlçesi Altındere Köyü kırsalındaki, Tunceli'dekilerle de Tokat kırsalındaki teröristlerin şifreli konuşmalarına ulaşıldı.Görüşmelerde, örgütün üst düzey yöneticileri ve Kandil'deki PKK elebaşısı Cemil Bayık'ın değerlendirmeleri kırsalda örgüt üyelerine aktarıldı.

BATI'YA MÜHİMMAT!

Terör örgütü üst yönetimi, kitlesel eylemlerin artırılması, cezaevleri de dahil olmak üzere her alanda 'direniş' geliştirilmesi, sadece polis-askerin değil, vali ve kaymakam gibi bürokratlarla 'işbirlikçilerinin' hedef alınması talimatını verdi.Telsizden, Batı illerine çeşitli maskeleme teknikleri kullanılarak madde ve mühimmat aktarılması da istendi.

Habertürk