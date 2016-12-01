Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » PKK'nın korkusu telsizlere yansıdı! İşte o panik halindeki konuşmalar...

PKK'nın korkusu telsizlere yansıdı! İşte o panik halindeki konuşmalar...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında yapılan top ve havan atışları ile 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Açıklamada, teröristlerin operasyon sırasında yaşadıkları korkuyu yansıtan telsiz konuşmalarının bir kısmı paylaşıldı.

PKKnın korkusu telsizlere yansıdı! İşte o panik halindeki konuşmalar...

01 Aralık 2016 08:34

TSK tarafından yapılan açıklamada, 30 Kasım 2016 tarihinde, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucunda, saat 12.00 sularında Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalı Derecik beldesi Kilit Tepe bölgesine yapılan top ve havan atışları ile, geçtiğimiz hafta bir TSK personelinin şehit edildiği olayın faili iki teröristin etkisiz hale getirildiği ve bir Doçka silahının imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, 4 Ağustos’tan bugüne kadar bölgede icra edilen operasyonlarda Hakkari’de 540; Şemdinli’de 69 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği yönünde not düşüldü.

Bölücü terör örgütü mensuplarının olay kapsamında tespit edilen telsiz konuşmalarının bir kısmı şu şekilde:

“Erkek: Her tarafa söylüyorum 2 arkadaşımız öldü. Sesimi duyan varsa çağrıya çıksın.

Arteş: Cuda Kendalgilin adamlarının üstüne bomba yağdırmışlar. Her yer toz duman. İki arkadaşımız yerde herhal öldüler, hiç gibi kıpırdamadan yatıyorlar. Bir arkadaşımız öbür tarafa doğru kaçmış sanırım korkudan saklanmış, şokta.”

Ayrıca, 29-30 Kasım 2016 tarihlerinde Hakkari Şemdinli kırsalı Tekeli, Ortaklar, Ormanlı köyü ile Korgan Köyü batısında; Hakkari 2. Hudut Tabur Komutanlığı, 34. Hudut Tugayı Komutanlığı ve 2. Hudut Tugayı Komutanlığı unsurlarınca yapılan operasyonlarda; toplam 139 bin 500 paket sigara ile 80 çuval kaçak çay ele geçirildiği, bölücü terör örgütünün kaçakçılık faaliyetlerinden elde ettiği gelir kaynaklarına ağır darbe indirildiği kaydedildi.

Onur Emre Durak



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç