TSK tarafından yapılan açıklamada, 30 Kasım 2016 tarihinde, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucunda, saat 12.00 sularında Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalı Derecik beldesi Kilit Tepe bölgesine yapılan top ve havan atışları ile, geçtiğimiz hafta bir TSK personelinin şehit edildiği olayın faili iki teröristin etkisiz hale getirildiği ve bir Doçka silahının imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, 4 Ağustos’tan bugüne kadar bölgede icra edilen operasyonlarda Hakkari’de 540; Şemdinli’de 69 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği yönünde not düşüldü.

Bölücü terör örgütü mensuplarının olay kapsamında tespit edilen telsiz konuşmalarının bir kısmı şu şekilde:

“Erkek: Her tarafa söylüyorum 2 arkadaşımız öldü. Sesimi duyan varsa çağrıya çıksın.

Arteş: Cuda Kendalgilin adamlarının üstüne bomba yağdırmışlar. Her yer toz duman. İki arkadaşımız yerde herhal öldüler, hiç gibi kıpırdamadan yatıyorlar. Bir arkadaşımız öbür tarafa doğru kaçmış sanırım korkudan saklanmış, şokta.”

Ayrıca, 29-30 Kasım 2016 tarihlerinde Hakkari Şemdinli kırsalı Tekeli, Ortaklar, Ormanlı köyü ile Korgan Köyü batısında; Hakkari 2. Hudut Tabur Komutanlığı, 34. Hudut Tugayı Komutanlığı ve 2. Hudut Tugayı Komutanlığı unsurlarınca yapılan operasyonlarda; toplam 139 bin 500 paket sigara ile 80 çuval kaçak çay ele geçirildiği, bölücü terör örgütünün kaçakçılık faaliyetlerinden elde ettiği gelir kaynaklarına ağır darbe indirildiği kaydedildi.

Onur Emre Durak