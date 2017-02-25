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PKK’nın sandık oyunu bozulacak

Özellikle az seçmeni olan yerlerde PKK’nın baskısının önüne geçilmesi için yeni tedbirler devreye sokuluyor. PKK'nın oyunu bozuluyor.

PKKnın sandık oyunu bozulacak

25 Şubat 2017 08:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında hafta başı toplanan Bakanlar Kurulunda 16 Nisan’daki referandumda Doğu ve Güneydoğu’da alınacak sandık güvenliği tedbirleri masaya yatırıldı. Geçmiş seçimlerde, özellikle az seçmeni olan yerlerde PKK’nın sandıktan çıkan oyları tespit ederek vatandaşı tehdit ettiği hatırlatılarak, 16 Nisan’da yapılacak referandumda aynı problemlerin yaşanmaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün tedbirlerin alınması talimatını verdi.

TÜM RİSKLER DÜŞÜNÜLDÜ

Bakanlar Kurulunda “Mesela 50 seçmeni olan bir köyde; PKK kimin nasıl oy kullandığını bilir. Vatandaşa baskı yapar, tehdit eder. Ama bu tür sandıklar belli bir merkezde toplanır ve havuz oluşturulursa, kimin nasıl oy kullandığı ortaya çıkmaz.” değerlendirmesi yapıldı. Seçmen sayısı düşük sandıkların, belli merkezlerdeki sandıklarla birleştirilmesi için çalışma yapılması kararlaştırılırken, bu konudaki girişimlerin önceki seçimlerde YSK tarafından reddedildiği hatırlatıldı. Ancak, ilçe seçim kurullarına başvurulması hâlinde ‘riskli yerlerdeki’ bazı sandıkların daha güvenli yerlerdeki sandıklarla birleştirilebileceği gündeme geldi. Bu kapsamda, seçmen sayısı düşük bazı sandıkların güvenlik açısından başka köy veya mahallelerdeki sandıklarla birleştirilmesi için gereken girişimlerin yapılması kararı alındı.

Bakanlar Kurulunda, Doğu ve Güneydoğu’daki oyların taşınması sırasında yaşanabilecek sabote girişimlere karşı alınabilecek tedbirlerin de gündeme geldiği öğrenildi. Bu kapsamda, önceki seçimlerde olduğu gibi oy torbalarının taşınacağı araçlar için güzergahlarda yoğun tedbirler alınması, özellikle merkeze olan mesafesi uzak, terör örgütleri tarafından pusu kurmaya müsait stabilize yollar ile terör tehdidinin bulunduğu değerlendirilen yerlerdeki oy torbalarının gerekirse askerî helikopterlerle taşınması kararlaştırıldı.  

Yücel Kayaoğlu - Türkiye gazetesi 

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pkk, sandık


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