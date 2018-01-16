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PKK'nın sözde bölge komutanı Bursa'da yakalandı

Terör örgütü PKK'nın sözde Van Aladağlar bölge komutanı 'Sefkan' kod adlı Reşat Karabalık, Bursa'da yakalandı.

PKKnın sözde bölge komutanı Bursada yakalandı

16 Ocak 2018 09:19

İHA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Harmancık ilçesinde kontrol noktasında arama yapan polis ekipleri, kendilerini görünce kaçmaya çalışan bir otomobile "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayan otomobille kaçmaya başlayan zanlı, bir süre devam eden kovalamacanın ardından yakalandı.

Şahsın ibraz ettiği kimliğin başkasına ait olabileceğinden şüphelenen polis, durumu Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Terör polisinin yaptığı araştırmada şüphelinin, terör örgütü PKK'nın sözde Van Aladağlar bölge komutanı "Sefkan" kod adlı Reşat Karabalık olduğu belirlendi.

Örgüte 2000'li yılların başında katılan Karabalık'ın daha önce PKK'nın Ağrı Tendürek sözde bölge komutanı olduğu bildirildi. Zanlının, bir süredir Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki yakınlarının yanında saklandığı öğrenildi.
Bursa'daki işlemlerinin ardından Van'a gönderilen Karabalık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

 

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