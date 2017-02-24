Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde; 2015 yılı içerisinde sözde "köy komisyonu" isimli oluşum içerisinde yer alarak PKK/KCK bölücü terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri belirlenen ve Doğubayazıt ilçe merkezi ile köylerinde ikamet eden kişilere yönelik 13 Şubat 2017 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyonda 11 kişi gözaltına alınmıştı. İşlemleri tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edilen M.Ç., M.A., İ.A., H.C., İ.B., M.A., S.İ., M.B. ve D.A. isimli 9 şahıs tutuklanmış, H.C. ve M.C. isimli 2 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır” denildi.

(AG-MSA-Y)