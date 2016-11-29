Mardin Valiliği’nce, bugün 08.00 itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen Nusaybin ilçesi Büyükkardeş köyü kırsalında, polis, jandarma ve korucuların katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 5 PKK’lı terörist öldürüldü. Öldürülen teröristlerden birinin PKK’nın sözde Mardin Eyalet Komutanı Seyit Reşo kod adlı Hasan Turan olduğu öğrenildi. Turan’ın, aranan teröristler listesinde 300 bin TL ödüllü gri listede olduğu bildirildi. Teröristlerle birlikte silahları da ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

Neriman Çelebi



