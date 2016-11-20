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PKK’ya ait 2 sığınak ele geçirildi

Bingöl’de güvenlik güçleri tarafından devam eden operasyonlar kapsamında içerisinde yaşam malzemesi bulunan iki sığınak ele geçirildi.

PKKya ait 2 sığınak ele geçirildi

20 Kasım 2016 18:26
PKK’ya ait 2 sığınak ele geçirildi - Tıkla İzle

Bingöl Valiliği, Kığı ilçesinde Konuşlu 2’nci Jandarma Komando Alay Komutanlığı’na bağlı birlikler tarafından Yayladere ilçesi Mama Tepe mevkiinde gerçekleştirilen ‘Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yetkin Erşan-102’ operasyonunda iki sığınağın ele geçirildiğini bildirdi. Sığınakların yaşam malzemesi depolamak için kullanıldığı ifade edilen açıklamada, “Sığınaklarda 9 adet 12 kilogram tüp, 2 adet düdüklü tencere, 3 adet testere, 4 adet testere ağzı, 1 adet set üstü ocak, 1 adet 10x7 metre ebatlarında naylon, 1,5 metre tüp hortumu, 1 adet ekmek sacı, 2x3 metre ebadında mavi branda, 2 adet tencere, 4 adet 5 litrelik yağ bidonunda peynir, 4 adet çaydanlık, 1 adet 20 kilogramlık tuz, 2 adet 1 kilogramlık çay, 3 adet limon aromalı içecek tozu, 7 adet 1 litrelik kavanoz pekmez, 8 adet 2 kilogramlık reçel, 15 adet çorap, 1 adet 3 kilogramlık zeytin, 2 paket 2 kilogramlık tütün, 4 paket tütün çarşafı, 96 adet permatik jilet, 6 adet 1.400 gramlık tahin ve 4 adet keten çuval ele geçirilmiştir” denildi.

Açıklamada ayrıca, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecekleri belirtildi.  

Yılmaz Atar

Etiketler: Bingöl, pkk, sığınak


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