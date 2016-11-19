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PKK’ya ait cephanelik ele geçirildi

Van merkezde polis ekipleri tarafından bir binada yapılan aramada PKK’nın cephaneliği ele geçirildi.

PKKya ait cephanelik ele geçirildi

19 Kasım 2016 21:58
PKK’ya ait cephanelik ele geçirildi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir binada yaptıkları aramada PKK’ya ait 4 adet Kalaşnikof tüfek, 18 adet roket, 14 adet roket sevk fişeği, 1 adet termal dürbün, 50 adet elektrikli fünye, 14 adet şarjör, 3 adet el bombası, 1 kilogram patlayıcı madde, 1 adet tabanca kılıfı ve çok sayıda uzun namlulu silah mermisi ele geçirildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

PKK’YA ERCİŞ İLÇESİNDE DE DARBE VURULDU

Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İlimiz Erciş ilçesinde bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, 19 Kasım 2016 günü Ekiciler bölgesinde bir şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, BTÖ mensuplarınca daha önce sığınak olarak kullanıldığı değerlendirilen boş sığınak ile odun ve çalılarla gizlenmiş üzeri branda ile kapatılmış halde 5 çuval amonyum nitratlı gübre, 3 adet boş mutfak tüpü ve 4 adet küçük tüp ele geçirilmiştir. Bulunan sığınak Erciş Kaymakamlığından temin edilen kepçe ile kullanılamaz hale getirilmiştir" denildi.

Etiketler: ele geçirildi, PKKya ait cephanelik, Van merkez


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