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PKK'ya kış darbesi, 600 kilo patlayıcı ele geçirildi

Bingöl'de bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlen operasyonda 600 kilogram patlayıcı madde ve yaklaşık 1 ton yaşam malzemesi ele geçirildi. Güvenlik güçleri ele geçen malzemelerin önünde "Zeytin Dalı" yazarak Afrin’de operasyonda olan silah arkadaşlarına destek mesajı gönderdi.

PKKya kış darbesi, 600 kilo patlayıcı ele geçirildi

30 Ocak 2018 19:47
PKK'ya kış darbesi, 600 kilo patlayıcı ele geçirildi - Tıkla İzle

Bingöl Valiliği, Genç ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığını bildirdi. Açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Genç ilçesi mülki sınırlarında, 29 Ocak 2018 tarihinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen operasyonda 600 kilogram mazot ve alüminyum tozlu karışımlı patlayıcı madde, toprağa gömülü vaziyette 1 adet su tankı içerisinde bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

Öte yandan Bingöl’deki güvenlik güçleri, Suriye’nin Afrin bölgesine gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’na, bölücü terör örgütü PKK’ya ait ele geçirilen yaşam malzemelerinden ‘Zeytin Dalı’ yazarak, içeride ve dışarıda terörle mücadele mesajı verdi. Patlayıcı ile deponun olay yerinde imha edildiği bildirildi.

Muhammet Ali Çiftçi

Etiketler: Bingöl, patlayıcı

 

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