Diğer
Kategoriler

PKK'ya "koç başlı" 15 Ağustos operasyonu

Adana polisi bölücü terör örgütüne yönelik olarak yaptığı 15 Ağustos operasyonunda şafak vakti kapıları kırarak evlere girip 12 kişiyi gözaltına aldı.

PKKya &quot;koç başlı&quot; 15 Ağustos operasyonu

15 Ağustos 2017 07:33
PKK'ya "koç başlı" 15 Ağustos operasyonu - Tıkla İzle

Adana Emniye Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bölücü terör örgütü PKK'nın ilk eylem yaptığı 15 Ağustos 1984 yılının, yıldönümü nedeniyle eylem yapan ve eylemleri organize eden PKK yandaşlarına yönelik şafak vakti operasyon başlattı. Özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda polis eş zamanlı olarak 15 adrese baskın yaptı.

"Zanlı kapıyı açmayınca özel harekat kapıyı kırdı"

15 adresten polise karşı konulacağı tahmin edilen bazı adreslere özel harekat polisiyle girildi. Şakirpaşa Mahallesindeki bir adrese zırhlı araçla gelen özel hareket polisi eller tetikte eve yaklaşıp kapıya vurarak "aç polis" diye seslendi. Ancak polisin bir süre beklemesine rağmen kapı açılmadı. Bunun üzerine özel hareket polisi demir kapıyı koç başı ile ile kırdı. Polis daha sonra eve girerek zanlıyı yakalayıp gözaltına aldı. Zanlı daha sonra kelepçelenerek zırhlı araca getirildi. Operasyon kapsamında 12 kişiyi gözaltına alan polis zanlıları sorgulamak üzere emniyete getirdi. Polisin 15 Ağustos nedeniyle PKK lehine korsan gösterilerin olabileceği mahallelerdeki önlemleri devam ediyor. Polis 5 gün önce yaptığı operasyonda da 20 kişiyi gözaltına almıştı. 

Fatih Keçe - Süleyman Cenk İdaye 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç