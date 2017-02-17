Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Podolski, Japonya’ya transfer oluyor

Podolski, Japonya’ya transfer oluyor

Galatasaray'ın, Alman yıldızı Lukas Podolski'nin transferi konusunda Japonya'nın Vissel Kobe takımı ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Transferin sezon sonu gerçekleşeceği belirtildi.

Podolski, Japonyaya transfer oluyor

17 Şubat 2017 15:24

Devre arası transfer döneminde adı transfer söylentilerinden inmeyen sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Lukas Podolski, takımdan ayrılıyor. Japonya Ligi takımlarından Vissel Kobe tarafından ısrarla istenen Podolski’nin transfer olduğu belirtildi. Anlaşmanın sezon sonu geçerli olacağı öğrenildi. Galatasaray’ın Vissel Kobe ile transferde 3 milyon Euro’ya el sıkıştığı iddia edildi.

2015-2016 sezonunda Galatasaray’a transfer olan Lukas Podolski, geride kalan 2 yılda 62 karşılaşmaya çıktı. Alman yıldız, sarı-kırmızılı forma ile 30 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. 

Oğuzhan Ort
 

Etiketler: Alman, galatasaray, japonya, Lukas Podolski


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!