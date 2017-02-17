Devre arası transfer döneminde adı transfer söylentilerinden inmeyen sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Lukas Podolski, takımdan ayrılıyor. Japonya Ligi takımlarından Vissel Kobe tarafından ısrarla istenen Podolski’nin transfer olduğu belirtildi. Anlaşmanın sezon sonu geçerli olacağı öğrenildi. Galatasaray’ın Vissel Kobe ile transferde 3 milyon Euro’ya el sıkıştığı iddia edildi.

2015-2016 sezonunda Galatasaray’a transfer olan Lukas Podolski, geride kalan 2 yılda 62 karşılaşmaya çıktı. Alman yıldız, sarı-kırmızılı forma ile 30 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Oğuzhan Ort

