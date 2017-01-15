Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Adanaspor’la 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla lider Başakşehir'in 7 puan gerisine düştü.

Karşılaşmanın ardından Galatasaraylı Lukas Podolski, sosyal medya hesabından Fenerbahçelileri kızdıracak bir paylaşımda bulundu.

'ADANA KEBAB KEYFİ'

Alman golcü Podolski, Twitter hesabı üzerinden "Adana Kebap keyfi" yazarak ocakbaşından bir fotoğraf paylaştı.

Paylaşım Galatasaray'lı taraftarlar tarafından beğeniklirken çok sayıda kez de retweet edildi.

İşte o paylaşım;



