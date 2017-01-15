Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Podolski'den Fenerbahçe'ye 'Adana Kebab' göndermesi

Podolski'den Fenerbahçe'ye 'Adana Kebab' göndermesi

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Adanaspor'la 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Galatasaray'ın Alman yıldızı Podolski sosyal medya hesabından ezeli rakiplerine 'Adana Kebab' göndermesinde bulundu.

Podolskiden Fenerbahçeye Adana Kebab göndermesi

15 Ocak 2017 23:25

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Adanaspor’la 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla lider Başakşehir'in 7 puan gerisine düştü.

Karşılaşmanın ardından Galatasaraylı Lukas Podolski, sosyal medya hesabından Fenerbahçelileri kızdıracak bir paylaşımda bulundu.

'ADANA KEBAB KEYFİ'

Alman golcü Podolski, Twitter hesabı üzerinden "Adana Kebap keyfi" yazarak ocakbaşından bir fotoğraf paylaştı.

Paylaşım Galatasaray'lı taraftarlar tarafından beğeniklirken çok sayıda kez de retweet edildi.

İşte o paylaşım;


 

Etiketler: fenerbahçe, galatasaray, Podolski


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç