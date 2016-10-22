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PÖH sınavına gençler, özel yetenek kursuyla hazırlanacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Özel Yetenek Kursu, Polis Özel Harekat (PÖH) sınavlarına hazırlanan gençlere destek verecek.

PÖH sınavına gençler, özel yetenek kursuyla hazırlanacak

22 Ekim 2016 12:01

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin geçen yıl açtığı ücretsiz spor özel yetenek kursları, Polis Özel Harekat sınavına hazırlanan gençlerin umudu olacak. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Polis Özel Harekat (PÖH) sınavlarına gençler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ücretsiz Spor Özel Yetenek Kursları ile hazırlanacak. Polis Özel Harekat Sınavlarına hazırlanan gençler, sınavlara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin uzman eğitmenleri tarafından çalıştırılacak. Dersler; İsmet Paşa Stadyumu, Atletizm Pisti, Derince Çınarlıdere Spor Alanı ile 50. Yıl Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Derince Çınarlıdere Alanı ve İsmet Paşa Stadyumu’nda öğrencilere kuvvet, dayanıklılık ve sürat egzersizleri yaptırılacak. Öğrencilerin sınavlara gireceği parkurların birebir özelliklerini taşıyan 50. Yıl Spor Salonu’nda ise parkura özgü teknik antrenmanlar gerçekleştirilecek. Bu sınavlara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ücretsiz Özel Yetenek Hazırlık Kursları’nda hazırlanmak isteyen gençlerin, saat 18:00’dan sonra 50. Yıl Spor Salonu’na gelerek kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Etiketler: PÖH sınavları, Polis Özel Harekat sınavı


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