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Polen Uslupehlivan: “Şampiyonluk taraftarımıza armağan olsun”

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Polen Uslupehlivan, elde ettikleri şampiyonluğu taraftarlarına armağan ettiklerini söyledi.

Polen Uslupehlivan: “Şampiyonluk taraftarımıza armağan olsun”

02 Mayıs 2017 21:51
Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 3 - Tıkla İzle

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Vestel Venüs Sultanlar Ligi Play-off 3. maçında Galatasaray’ı 3-0’lık skorla mağlup ederek 2016-2017 sezonu şampiyonu oldu. Sarı-lacivertli oyuncu Polen Uslupehlivan karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Polen, takım olarak çok zor süreçlerden geçerek buralara geldiklerini ifade ederek, “Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Finale kaldığımız için çok mutluyduk çünkü buraya çok zor bir şekilde geldik. Karşımızda da Galatasaray gibi kuvvetli bir takım vardı. Onlar da Vakıfbank’ı eleyerek çok zor geldiler. Bence çok iyi takımlar. Biz final serisinde çok iyi bir takım oyunu oynadık. Takımım adına çok mutluyum. Gelen bütün taraftarlara teşekkür ediyorum. Şampiyonluk onlara armağan olsun” dedi.

Fenerbahçe, Galatasarayı mağlup ederek şampiyon oldu| Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 3 Fenerbahçe, Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyon oldu

Melis Yılmaz: “Çok iyi bir mücadele oldu”

Fenerbahçeli libero Melis Yılmaz ise rakipleri Galatasaray’ı tebrik ederek, “Çok mutluyum. Öncelikle tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Seriyi 3-0 bitirmek bizim için çok önemliydi. Galatasaray’ı da tebrik etmek istiyorum çünkü buraya VakıfBank gibi güçlü bir rakibi yenerek geldiler. Çok iyi bir mücadele oldu. Sezonu iki kupayla kapatıyoruz. Serinin ilk iki maçında bizi burada yalnız bırakmayan taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 


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