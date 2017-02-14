Konuyla alakalı olarak Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğümüz Narkotim görevlilerince ilimiz genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında;

11 Şubat’ta bir şahsın ilimiz merkezine yüklü miktarda uyuşturucu esrar maddesi getirebileceği şeklinde alınan istihbari bilgiler doğrultusunda bir araçta yapılan arama sonucu 13 paket halinde toplam daralı 13 kilo 410 gram esrar maddesi ele geçirilmiş, şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti Yapma suçundan 12 Şubat’ta hazırlanan tahkikat evrakı ile birlikte adli makamlara sevk edilmiştir” ifadelerine yer verildi.