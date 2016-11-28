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Polis Akademisi sınavına yönelik soruşturmada 11 kişi tutuklandı

Ankara’da 2012 yılındaki Polis Akademisi sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 kişiden 11'i tutuklandı.

Polis Akademisi sınavına yönelik soruşturmada 11 kişi tutuklandı

28 Kasım 2016 19:59

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 15 şüphelinin 12'si, “silahlı terör örgütüne üye olmak”, 3'ü ise bu suçun yanında “resmi belgede sahtecilik” ve “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

8. Sulh Ceza Hakimliğince şüphelilerden Yunus T, Uğur A, Şeref Ç, Seyit Ş, Selman Ş, Mehmet Mutlu A, Bayram A, Abdurrahman M, Hamza Ö, Ali T. ve Abdurrahman K. tutuklandı. Yasin Tolga F, Mustafa U, Kadir A. ve Ferhat A. ise, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada üç gün karakola imza vermek şartıyla serbest bırakıldı. 

Musa Erdoğan

Etiketler: Polis Akademisi sınavı, soruşturma


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