Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 15 şüphelinin 12'si, “silahlı terör örgütüne üye olmak”, 3'ü ise bu suçun yanında “resmi belgede sahtecilik” ve “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

8. Sulh Ceza Hakimliğince şüphelilerden Yunus T, Uğur A, Şeref Ç, Seyit Ş, Selman Ş, Mehmet Mutlu A, Bayram A, Abdurrahman M, Hamza Ö, Ali T. ve Abdurrahman K. tutuklandı. Yasin Tolga F, Mustafa U, Kadir A. ve Ferhat A. ise, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada üç gün karakola imza vermek şartıyla serbest bırakıldı.

Musa Erdoğan