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Polis, Anadolu Yakası'nı ablukaya aldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Yakasında hava ve deniz polisinin de desteğiyle “Kurt Kapanı-7” uygulaması gerçekleştiriyor.

Polis, Anadolu Yakasını ablukaya aldı

20 Temmuz 2017 14:11
Polis, Anadolu Yakası'nı ablukaya aldı - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Yakasında “Kurt Kapanı- 7” operasyonu başlattı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından bizzat yönetilen uygulama 250 polis ekibi ve Bin 500 polisin katılımıyla gerçekleştiriyor. Uygulamaya, havadan polis helikopteri ve deniz polisi destek veriyor. Özellikle, Pendik Sabiha Gökçen Geliş Terminali, Tuzla Tuzla Köprü Altı (E-5) Kuzey Yönü ve Kadıköy-Bostancı İDO Önü'nde yoğunlaşılan uygulamada polis ekipleri Anadolu Yakasında tüm giriş ve çıkışları kontrol altına aldı. 

Metin Başar

Etiketler: anadolu yakası, Kurt Kapanı-7


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