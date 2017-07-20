Polis, Anadolu Yakası'nı ablukaya aldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Yakasında “Kurt Kapanı- 7” operasyonu başlattı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından bizzat yönetilen uygulama 250 polis ekibi ve Bin 500 polisin katılımıyla gerçekleştiriyor. Uygulamaya, havadan polis helikopteri ve deniz polisi destek veriyor. Özellikle, Pendik Sabiha Gökçen Geliş Terminali, Tuzla Tuzla Köprü Altı (E-5) Kuzey Yönü ve Kadıköy-Bostancı İDO Önü'nde yoğunlaşılan uygulamada polis ekipleri Anadolu Yakasında tüm giriş ve çıkışları kontrol altına aldı.

Metin Başar