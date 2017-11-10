Polis aracına çarpan alkollü sürücü tutuklandı

Olay, geçtiğimiz gece Pamucak Mahallesi 953 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde uygulama yapan sivil polis ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücünün GBT sorgusu yapıldığı esnada hızla üzerilerine bir aracın geldiğini fark eden polis ekipleri kendilerini kaldırıma atarak aracın altında kalmaktan kurtuldu. Bu sırada F.S. (44) idaresindeki 34 HYK 51 plakalı otomobil sivil polis ekibinin otosuna çarptı. Araçtan inen alkollü sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşatırken, sürücü polis ekipleri tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı. Polis aracına bindirilen sürücünün burada yapılan alkol kontrolünde 131 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen sürücü daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İfadesinin ardından mahkemeye sevk edilen alkollü sürücü, devlet malına zarar vermek, görevli polis memuruna tehdit ve hakaret, görevli polis memuruna görevini yaptırmamak ve alkollü araç kullanarak insanların hayatını riske atmak suçlarından tutuklanarak cezaevine kondu.