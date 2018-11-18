Polis durdurmak istedi, jandarma ekiplerinin üzerine araç sürerek kaçtılar

Olay, Gemlik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yaptıkları yönünde ihbar bulunan 2 kişinin 34 JM 9102 plakalı araçta olduğunu tespit eden Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aracı durdurmak istedi. Araçta bulunan şahıslar polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri Bursa istikametine kaçmaya başlayan aracı takibe alarak durdurmak istedi. Şahıslar trafik uygulama noktasında bulunan jandarma ekiplerinin üzerine araç sürerek kaçmaya devam etti. Jandarma ekiplerinin can güvenliği tehlikeye atan şahısları durdurmak için uyarı ateşi açıldı. Şahıslar bir süre kaçtıktan sonra Dürdane mevkiinde kaza yaparak durdu. Polis ekipleri kaza yapan şüphelileri hemen gözaltına aldı. Araçta arama yapan ekipler 3 parça halinde yaklaşık 50 gram 'selvie' ve 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Şahıslar 'uyuşturucu ticareti, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve kasten yaralamaya teşebbüs' suçlarından adli makamlara sevk edildi.