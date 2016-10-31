Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dün, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanları Gültan Kışanak ile Fırat Anlı'nın gözaltına alınmasını kınamak için HDP'li grup basın açıklaması yapmak istemiş, polis ekipleri basın açıklamasının OHAL sebebiyle parti binasının içinde yapılmasını istemişti. Bir grubun itiraz etmesi sonucunda olaylar çıkmış, çıkan olaylarda HDP Kocaeli İl Başkanı İbrahim Ergin'in de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alınıp yaklaşık 10 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.

Dün yaşanan olaylar sonrasında emniyet güçleri harekete geçerek güvenlik önlemlerini arttırdı. HDP’nin bulunduğu parti binası önünde ve parti binasına çıkan yollarda TOMA, çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Emniyet güçleri HDP binası çevresine çıkan tüm yollarda geniş güvenlik önlemleri alarak bölgede adeta kuş uçurtmuyor.

Darıca’da dün yaşanan olaylar ve alınan önlemler ile ilgili açıklama yapan Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, “Darıca'nın huzur ve sükunetini bozmaya karışanlara fırsat vermeyeceğiz. Bu anlamda emniyet müdürlüğümüz gerekli güvenlik önlemleri ve çalışmalarını olması gerektiği biçimde gerçekleştiriyorlar” dedi.

Polisin parti binası çevresinde bekleyişi devam ediyor.

KAAN KIZIL-SAMET KAHRAMAN