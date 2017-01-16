Olay, Çukurova ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Mersin istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Aygün Y. (28) isimli kadın, otoyolun Karaisalı Sapağı'nda akşam saat 20.00 sıralarında yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Çarpan otomobilin sürücüsü ise durmadan Mersin istikametine doğru devam etti. Kazayı gören diğer sürücülerin sağlık ekiplerine haber vermesi sonucu hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Bu arada olay yerine gelen polis kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada otomobilin kadına sol taraftan çarptığını ve sol dikiz aynasının kırılarak olay yerine düştüğü belirlendi. Polis ayrıca otomobilin de lüks bir marka olduğunu tespit ederek, otoyolun hem Mersin hem de Gaziantep çıkışlarında uygulama başlattı. Uygulamada otoyolun Osmaniye gişelerinde sol dikiz aynası kırık olan bir otomobil durduruldu. Kadına çarptığı belirlenen otomobilin sürücüsü Ejder Ö. (40) ile yanındaki arkadaşı Mahmut D. gözaltına alındı.

"Kaza yerinden sonra olay yerine gittim"

Emniyete getirilerek sorgulanan sürücü Ejder Ö. Gaziantep'ten yola çıktığını, Kahramanmaraş'ta arkadaşını aldığını, iş için Mersin'e gitmek üzere Adana'ya geldiklerinde bir süre burada alışveriş yaptıklarını daha sonrada otoyola girip Mersin'e gitmek üzere yola çıktıklarını belirterek, "Çok fazla hızlı değildim. Giderken birden otomobilin sol tarafına bir şey çarptı. Arkamda çok fazla otomobil olduğu için duramadım. Dursam birçok araba birbirine girerdi bu nedenle yoluma devam ettim. Mersin'e gidip bir süre gezdikten sonra tekrar Gaziantep'e gitmek üzere yola çıktım. Otoyoldan gittiğim için kaza yerine gelip baktığımda hiçbir şey yoktu ben de bir şey olmadığını düşünerek yoluma devam ettim" dedi.

Kadına çarpıp öldürdüğünü polisten öğrendi

Zanlının ifadesinde Osmaniye'ye geldikleri sırada polisin kendilerini durdurduğunu ve bir kadını öldürmekten gözaltına alındığını söylediklerini ifade ederek, "Bir kadını öldürdüğümü duyunca şok oldum. Ben bir cisme çarptığımı düşünüyordum. Olay yerine gidip bakınca bir şey olmadığını görünce de sevinmiştim. Bir kadını öldürdüğüm için çok üzgünüm" dediği öğrenildi.

Bu arada ifadesinden sonra adliyeye sevk edilen sürücü tutuklanırken arkadaşı serbest bırakıldı.

Fatih Keçe



