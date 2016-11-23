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Polis, kendisine silah çeken zanlıyı böyle vurdu

Beylikdüzü'nde madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir zanlı, polise silah doğrultunca vurularak etkisiz hale getirildi. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis, kendisine silah çeken zanlıyı böyle vurdu

23 Kasım 2016 16:48
Polis, kendisine silah çeken zanlıyı böyle vurdu - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, olay Beylikdüzü'nde Kayışdağı Sokak'ta yaşandı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Eren Ş., cinnet getirerek evinde kafasına silah dayadı. Komşularının ihbarın üzerine olay yerine gelen polis, genci ikna etmeye çalıştı. Ancak bir diğer elindeki bıçakla kendine zarar vermeye başlayan Eren Ş., evden kaçarak uzaklaştı. Zanlıyı takip etmeye başlayan polis, ikna çabalarını sürdürdü. Yaşanan kovalamacanın ardından yaya olarak Kayışdağı Sokağı üzerine gelen Eren Ş., elindeki silahı bu kez trafik polislerine doğrulttu. Uyarılara rağmen silahını bırakmayan zanlı, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Zanlı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Vurulma anı kamerada

Polisle zanlı arasında yaşanan kovalamaca ve Eren Ş.'nin vurularak etkisiz hale getirilmesi, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde sokağa gelen zanlı, elindeki silahı polise doğrultuyor. Polis de silahını çekerek zanlıyı ikna etmeye çalışıyor. Bir süre sonra polis, zanlıyı bacağından vurarak etkisiz hale getiriyor. Ardından polisler zanlının yanına gelerek silahını alıyor.

Volkan Kayalar


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