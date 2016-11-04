Olay, Merkez Seyhan İlçesi Dumlupınar Mahallesi Kıbrıs Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı araçları kundaklayıp terör örgütü PKK propagandası içeren not bırakan, emniyet müdürlüğünün arka sokağına ve bir polis merkezine ses bombası atan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, olayların meydana geldiği yerdeki güvenlik kameralarını inceleyip şahısların kaçış güzergahlarını ve gidebilecekleri yerleri tespit etti.

Şüphelilerin kullanabileceği tahmin edilen sokaklarda ve caddelerde önceden önlem alan ekipler, yüzü maskeli ve elleri eldivenli 2 kişiyi içi benzin dolu pet şişelerle başka araçları kundaklamak istedikleri sırada yakaladı. TEM Şube Müdürülüğündeki işlemleri tamamlanan zanlılar F.A (17) ve İ.Ö (14) Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan zanlıların emniyet müdürlüğünün arkasındaki sokakta bir aracın altına ses bombası bırakması güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iki şüpheli, ellerindeki patlayıcıyı ateşleyerek, bir otomobilin alt kısmına bırakıp olay yerinden ayrılıyorlar. Bir süre sonra ise patlama meydana geliyor.

Polis ekiplerinden uygulama

Ayrıca, TEM ekipleri, özel harekat polisleriyle birlikte, Meydan Mahallesi ara sokaklarında uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada, ekipler "Dur" ihtarına uymayan bazı şahısları kovaladı.

Umutcan İşledici