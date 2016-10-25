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Polis Meslek Yüksekokulu’nda kaza kurşunu: 1 polis şehit

Sarıyer’de Polis Meslek Yüksekokulu’nda eğitim sırasında kaza kurşunu ile vurulan bir polis şehit oldu, bir polis ise yaralandı.

Polis Meslek Yüksekokulunda kaza kurşunu: 1 polis şehit

25 Ekim 2016 15:06

Edinilen bilgilere göre, olay, Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu’nda Acil Müdahale Eğitim Kursu’nda yaşandı. Poligonda atış eğitim sonrasında silahında mermi kalan polis memuru M.A. yanlışlıkla Komiser Yardımcısı Erdem Uçar ve Komiser yardımcısı Rasim Erdem’i vurdu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Komiser Yardımcısı Erdem Uçar şehit oldu. Olayın ardından İkitelli Şehit Zeki Kaya Polis Merkezi’nde görevli olduğu öğrenilen Erdem Uçar’ın polis arkadaşları ve ailesi hastaneye akın etti. Şehit polis memurunun cenazesi, hastaneden alınarak Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü. 

Murat Horoz - Tugay Saday


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