Edinilen bilgilere göre, olay, Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu’nda Acil Müdahale Eğitim Kursu’nda yaşandı. Poligonda atış eğitim sonrasında silahında mermi kalan polis memuru M.A. yanlışlıkla Komiser Yardımcısı Erdem Uçar ve Komiser yardımcısı Rasim Erdem’i vurdu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Komiser Yardımcısı Erdem Uçar şehit oldu. Olayın ardından İkitelli Şehit Zeki Kaya Polis Merkezi’nde görevli olduğu öğrenilen Erdem Uçar’ın polis arkadaşları ve ailesi hastaneye akın etti. Şehit polis memurunun cenazesi, hastaneden alınarak Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü.

Murat Horoz - Tugay Saday