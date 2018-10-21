Polis motosikleti taksi ile çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi üzerinde meydana geldi. Kükürtlü Caddesi üzerinde Çekirge Mahallesi istikametine giden 16 A 4886 plakalı motosikletli polis ekibi, taksi durağından geri geri çıkmaya çalışan 16 T 0360 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Kazada polis memurları Hayrettin Yılmaz ve Sezer Bektaş ile taksi şoförü Sıtkı Dağ yaralandı. Kazadan sonra Kükürtlü Caddesi iki taraflı trafiğe kapatılırken, ortalık savaş alanına döndü. Yaralı polis memurlarına ilk müdahaleyi yine polis arkadaşları yaptı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi intikal etti. Yaralılar ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırılırken, 3 yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Uğur Uslubaş - Abdullah Çibir

