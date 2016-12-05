Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bursa Mahallesi'nde, eş zamanlı uyuşturucu operasyonlar düzenledi. Operasyon kapsamında Bursa Mahallesi'nde önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı. Aramalarda 600 gram bonzai, 150 gram esrar, 100'lerce hap ele geçirildi.
4 kişinin gözaltına alındığın operasyonda, uyuşturucu tacirlerinin mahalleye kamera sistemi kurarak polisi gözetlediği de ortaya çıktı. Zanlıların kamera görüntülerini izledikleri evin kapısın balyozla kıran ekipler, içerideki malzemelere de el koydu.
Selim Bayraktar