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Polisin durdurduğu otomobilin benzin deposundan 12 kilo esrar çıktı

Bursa’da kontrol noktasında polis tarafından durdurulan otomobilin benzin deposundan 12 kilo esrar çıktı.

Polisin durdurduğu otomobilin benzin deposundan 12 kilo esrar çıktı

11 Kasım 2016 14:44

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır’dan yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarını alan Bursa polisi 34 FL plakalı otomobili takibe aldı. Bursa’nın Gemlik ilçesinde arama noktasındaki polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilde narkotik köpeği ile birlikte yapılan aramada, benzin deposu içerisine saklanmış 30 ayrı poşetten oluşan 12 kilo esrar bulundu. Mazota bulanmış esrar dolu poşetleri benzin deposundan çıkaran ekipler uyuşturucu maddeye el koydu.

Gözaltına alınan araç sürücüsü Ahmet A. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevkedildi. Ahmet A.’nın arabayı bir arkadaşından aldığını esrar torbalarından haberinin olmadığını söylediği öğrenildi 

 Burak Türker 
BURSA 

Etiketler: Polisin durdurduğu otomobil


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