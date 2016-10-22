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Polisten kaçarken yanlışlıkla karakola sığındı

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinden kaçan uyuşturucu satıcısı kendisini takip edenlerden kaçıp polis karakoluna sığınarak yardım isteyince gerçeği karakolda öğrendi.

Polisten kaçarken yanlışlıkla karakola sığındı

22 Ekim 2016 11:30

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinden kaçan uyuşturucu satıcısı kendisini takip edenlerden kaçıp polis karakoluna sığınarak yardım isteyince gerçeği karakolda öğrendi.Polis ekipleri, Ortahisar ilçesinde bir araç içerisinde uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Edinilen bilgiye göre, Polis ekipleri E.K. isimli şahsın kendisine ait araç içerisinde uyuşturucu madde taşıdığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, E.K'nin sürmüş olduğu aracı takip etmeye başladı. Fatih mahallesinden başlayan takip bir süre sonra kovalamacaya döndü. E.K., kendisinin takip edildiğini fark edince aracı ile kaçmayı sürdürdü. Bu sırada arabanın camından uyuşturucu maddeleri atan şahıs, kendisini takip edenlerden kurtulmak için Uzunsokak caddesinde bulunan Çarşı Polis Merkezi'ne sığınarak polislere, "Kimliği belirsiz kişiler tarafından takip ediliyorum" dedi. Kendisini takip eden polisler karakola gelince gerçek ortaya çıktı. E.K'nın kaçış sırasında arabadan attığı 100 adet uyuşturucu hap ile 14 gram Bonzai isimli uyuşturucu madde ise attığı yolda bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. tutuklanarak Bahçecik Cezaevi'ne gönderildi. 

Şükrü Üçüncü
TRABZON 

Etiketler: kara


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