Polonya’da doğalgaz boru hattında patlama

Polonya’nın orta kesiminde bulunan Murowano Goslina şehri yakınlarındaki doğalgaz boru hattında sabaha karşı patlama meydana geldi. Olay yerine sevk edilen 50 itfaiye ekibi yüksekliği neredeyse 30 metreye ulaşan yangına hemen müdahaleye başladı. Ancak çok büyük ve şiddetli yangın kısa süre içerisinde civarda bulunan 3 binayı da sardı. Tedbir amaçlı olarak çevredeki tüm binalar boşaltılırken, itfaiye ekipleri 3 saatlik çalışma neticesinde ana gaz borusunu devre dışı bırakmayı başardı. İtfaiyenin sabaha kadar süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında ölü ve yaralı olmadığı bildirildi. Evlerinden tahliye edilen çevre sakinleri geceyi kendileri için oluşturulan kriz merkezinde geçirdi. İtfaiye ekiplerinin olay yerinde soğutma çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Ebru Orhan