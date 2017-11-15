Polonya’da Reuters bürosuna silahlı saldırı

İngiliz haber ajansı ve finansal veri şirketlerinden Thomson Reuters’in Polonya’nın kuzeyindeki Gdynia şehrinde bulunan bürosuna akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Slaska Sokak'ta bulunan binanın ikinci katındaki büroya giren şahıs içeride bulunan çalışanlara ateş açtı. Saldırı esnasında çalışanların bir kısmı diğer odalara kaçmayı başarırken, kaçma imkanı bulamayan diğer çalışanlar odada bulunan masaları siper edinerek kendilerini yere attı. Olay üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bu sırada büroda bulunanlardan bir kişi çevik davranarak saldırganı etkisiz hale getirmeyi başardı. Saldırıda şans eseri kimse yaralanmazken, saldırgan polis tarafından gözaltına alındı. Üzerinden bir uzun namlulu silah ve Glock marka tabanca çıkan saldırganın firmanın çalışanlarından biri olduğu belirlendi. Belarus vatandaşı olan 30 yaşındaki saldırgan sorgu için emniyete götürülürken, polisin olay yerindeki incelemeleri ise sürüyor.

Ebru Orhan

