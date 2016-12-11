Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Pompalı tüfekle rastgele ateş açan şahıs, mahalleyi sokağa döktü

Pompalı tüfekle rastgele ateş açan şahıs, mahalleyi sokağa döktü

Antalya'da eşinin yakınları ile tartışan gencin, balkona çıkarak pompalı tüfekle rastgele ateş etmesi üzerine mahalle halkı sokağa döküldü.

Pompalı tüfekle rastgele ateş açan şahıs, mahalleyi sokağa döktü

11 Aralık 2016 11:15
Pompalı tüfekle rastgele ateş açan şahıs, mahalleyi sokağa döktü - Tıkla İzle

Özel Harekat polisleri tarafından evinde ve sokakta kalkan ile aranan şahıs, kaçarak izini kaybettirdi.
Olay, akşam saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 571 sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 2’nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve iki çocuk babası 23 yaşındaki Tolga A. öğlen saatlerinde henüz belli olmayan bir sebepten dolayı eşinin yakınları ile iş yerinde tartıştı. Tartışma daha sonra, Tolga A.’nin evinin üzerinde bulunduğu 571 sokak üzerinde devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine Tolga A.’nın eşinin yakınları, şahsın evine doğru yürümeye başladı. Bunun üzerine evinde bulunan pompalı tüfeği alarak balkona çıkan Tolga A., etrafa ve havaya ateş etmeye başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini alarak sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Sokak üzerinde ve çevrede evleri bulunan vatandaşlar ise sokağa döküldü. Polis mahalle halkını olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra Tolga A.’yı aramaya başladı. Şahsın kaçtığı ihbarını alan polisler, mahalleyi kıskaca alarak şahsı sokak üzerinde el fenerleri ile didik didik aradı. Yapılan arama sonucunda Tolga A. bulunamadı. Bunun üzerine arama Tolga A.’nın evinde devam etti. Güvenlik amacı ile olay yerine Polis Özel Harekat timleri sevk edildi. Olay yerine gelen Polis Özel Harekat Timleri, çelik yelek ve kalkanlarını alarak daireye girdi. Yapılan aramada Tolga A. evinde de bulunamadı. Polis, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç