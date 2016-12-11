Özel Harekat polisleri tarafından evinde ve sokakta kalkan ile aranan şahıs, kaçarak izini kaybettirdi.

Olay, akşam saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 571 sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 2’nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve iki çocuk babası 23 yaşındaki Tolga A. öğlen saatlerinde henüz belli olmayan bir sebepten dolayı eşinin yakınları ile iş yerinde tartıştı. Tartışma daha sonra, Tolga A.’nin evinin üzerinde bulunduğu 571 sokak üzerinde devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine Tolga A.’nın eşinin yakınları, şahsın evine doğru yürümeye başladı. Bunun üzerine evinde bulunan pompalı tüfeği alarak balkona çıkan Tolga A., etrafa ve havaya ateş etmeye başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini alarak sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Sokak üzerinde ve çevrede evleri bulunan vatandaşlar ise sokağa döküldü. Polis mahalle halkını olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra Tolga A.’yı aramaya başladı. Şahsın kaçtığı ihbarını alan polisler, mahalleyi kıskaca alarak şahsı sokak üzerinde el fenerleri ile didik didik aradı. Yapılan arama sonucunda Tolga A. bulunamadı. Bunun üzerine arama Tolga A.’nın evinde devam etti. Güvenlik amacı ile olay yerine Polis Özel Harekat timleri sevk edildi. Olay yerine gelen Polis Özel Harekat Timleri, çelik yelek ve kalkanlarını alarak daireye girdi. Yapılan aramada Tolga A. evinde de bulunamadı. Polis, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.