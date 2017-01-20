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Portakal içinde pişen ‘Türk Kahvesi’

Kendine has tadı, köpüğü, kokusu ve sunuluş biçimiyle oldukça sevilen Türk kahvesi, son dönemlerde portakal içinde pişirilmesiyle gündeme gelmeye başladı.

Portakal içinde pişen Türk Kahvesi
Portakal içinde pişen ‘Türk Kahvesi’ - Foto Galeri

20 Ocak 2017 10:39
Portakal içinde pişen ‘Türk Kahvesi’ - Tıkla İzle

Sosyal medya üzerinden geçen günlerde paylaşılmaya başlanan ve herkes tarafından denenen ‘Portakal kabuğu içinde Türk kahvesi’ kısa sürede ilgi odağı oldu. Binlerce kişi sosyal medya hesapları üzerinden Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden kahveyi, cezvede değil portakal kabuğu içerisinde pişirip paylaşmaya başladı. Yapımı normal kahveye göre biraz daha uğraş gerektiren ‘Portakal içinde Türk kahvesi’, farklı tadıyla da deneyenlerin hoşuna gidiyor.

"Portakalın kahveye kattığı aroma herkesin hoşuna gitti"

Sosyal medya üzerinde gördüğü ‘Portakal içinde Türk kahvesini’ Eskişehir’de bulunan işletmesinde deneyen ve müşterilerine sunan kafe işletmecisi Oğuzhan Erol, daha önce duyulmayan bir tat olduğunu söyledi. Erol, “Son dönemde portakallı kahve trendi gidiyor. Bunun üzerine biz de bir ‘deneyelim’ dedik. Denemelerimizden de olumlu sonuç aldık. Portakalın kahveye kattığı ekstra aroma herkesin hoşuna gitti. Tamamen doğal olan portakalın içini oyarak daha sonra ateşin üzerinde su ve kahveyle beraber pişirilmesiyle yapılıyor. Tabi biraz uğraştırıyor. Portakalın içi boşaltılıyor, ateşe konulduktan sonra portakalla beraber kahve pişirildiği için yapımı biraz daha uzun sürüyor. İnsanlar duyduğunda bir durup düşünüyor doğal olarak ‘Nasıl oluyor?’ diye. Çünkü daha önce denemedikleri ya da duymadıkları için farklı geliyor. Eskişehir’de duyulmuş bir şey değil ama İstanbul’da oldukça revaçta olan bir içecek. Denedikleri zaman da herkesin hoşuna giden bir şey. Çak farklı bir aroması var çünkü” dedi.

Portakal içinde Türk kahvesinin yapımını anlattı
‘Portakal içinde Türk kahvesi’nin yapımını da anlatan Oğuzhan Erol şunları aktardı:
“İlk önce portakalın içi boşaltılıyor. Tam olarak boşalmasa bile kahve olacak kadar bir boşluk olması gerekiyor. Daha sonra kahve ve su konuluyor. İsteğe göre şeker de atılabilir. Daha sonrasında ise ocağa koyuluyor ve yavaş yavaş pişiriliyor. Portakalın kabuğu da ateşten dolayı delinmiyor merak edilmesin.”
Kahveyi deneyen müşteriler de daha önce kahveyi bu şekilde hiç tatmadıklarını, portakal aromasının da kahveye eklenmesiyle ortaya güzel bir tadın çıktığını dile getirdiler. 

Kadir Arslan - Mustafa Kaplan
 

Etiketler: portakal


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