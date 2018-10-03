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Porto Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta başlayacak? Galatasaray maçı şifresiz mi?

Porto Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta başlayacak? Galatasaray maçı şifresiz mi?
Porto Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta başlayacak? Galatasaray maçı şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Porto deplasmanına konuk olacak. Peki Porto -Galatasaray karşılaşması şifresiz mi? Karşılaşma hangi kanaldan yayınlanacak? İşte Porto Galatasaray karşılaşmasını canlı izleme rehberi ve mücadelenin tüm detayları...

Porto - Galatasaray şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Porto ile karşı karşıya gelecek.

İlk maçta sahasında Lokmomotiv Moskova'yı etkili bir futbolla mağlup eden Sarı - Kırmızılılar, bu kez Portekiz deplasmanında 3 puan arayacak.

Emre sakat, Ndiaye cezalı

Galatasaray'da zorlu karşılaşma öncesi iki önemli eksik bulunuyor. Sarı - Kırmızılıar'da Lokomotiv Moskova ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Badou Ndiaye ve ligdeki Erzurumspor karşılaşmasında sakatlanan Emre Akbaba bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

PORTO - GALATASARAY HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Porto Galatasaray maçı öncesinde spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlardı. Yayıncı kuruluş tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Porto Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bu duyurunun ardından karşılaşma şifresiz mi yayınlanacak sorusu en çok merak edilen konular arasındaki yerini alıyor. Peki Porto Galatasaray maçı bu akşam şifreli mi olacak? İşte detaylar

Porto Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam heyecan dolu bir mücadele sahne olacak. Spor severler karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını ve mücadelenin şifreli olup olmadığını merak ediyorlardı. Canlı yayın bilgileri açıklandı. Porto Galatasaray maçı bu akşam beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN Sports'tan yapılan resmi açıklamaya göre; karşılaşmaları, Sporun Yıldızı paketi bulunan Digiturk üyeleri izleyebilecek. Sporun Yıldızı paketi bulunmayan Digiturk üyeleri ise Sporun Yıldızı paketine üye olarak ya da izle öde sistemi ile maçları takip edebilecek.

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