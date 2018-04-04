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Postmodern mimarinin eserleri yeniden yorumlanarak sergilenecek

Mobilya sektöründe sanat ve tasarıma her zaman destek veren Tuna Ofis, Türkiye’nin ve dünyanın önemli tasarımcılarıyla yaptığı iş birliğine, ‘Tuna Ofis’te Çağdaş Sanat’ projesiyle devam ediyor. Projenin açılış sergisi ‘Less is a bore’, Basako, Mete Ersöz, Neslihan Karaağaç, Özlem Demirel, Seçil Erel ve Şakir Gökçebağ’ı ağırlayacak.

Postmodern mimarinin eserleri yeniden yorumlanarak sergilenecek

04 Nisan 2018 09:53

Mobilya sektöründe sanat ve tasarıma her zaman destek olan Tuna Ofis, Türkiye’de tasarım ve çağdaş sanatın gelişimine destek vermek amacıyla yeni bir proje başlattı. Artnivo.com iş birliğiyle hayata geçirilecek ‘Tuna Ofis’te Çağdaş Sanat’ projesinin ilk sergisine, modern mimarinin tekdüzeliğine tepki olarak ABD'li mimar ve mimarlık teorisyeni Robert Venturi’nin ortaya koyduğu ‘Less is a bore’ sloganı yön veriyor. 

Yapılan açıklamaya göre projenin açılış sergisi ‘Less is a bore’, Basako, Mete Ersöz, Neslihan Karaağaç, Özlem Demirel, Seçil Erel ve Şakir Gökçebağ’ı ağırlıyor. 

Eserler sanatçılar tarafından yeniden yorumlanacak 

Postmodern mimarinin öncülerinden Robert Venturi tarafından ortaya çıkan ‘Less is a bore’ sloganı sergiye yönünü veriyor. Postmodern mimarinin benimsediği şekilde abartan, karikatürize eden, nedensiz ve keyfi biçimler, reklam ısıkları gibi mimari ögeler sergide sanatçılar tarafından yeniden yorumlanarak Tuna Ofis binasının katlarına yerleştiriliyor. 

Sanatçıların özenle seçtiği müziklerin eşlik edeceği sergi, 12 Nisan Perşembe akşamı Tuna Ofis Altunizade Showroom’unda yapılacak açılış kokteyliyle başlayacak. Sergi, 8 Haziran’a kadar hafta içi 10:00-18:00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.  

 

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