Marmara Denizi'nde dün başlayan ve saatteki hızı 50 kilometreyi bulan poyraz nedeniyle 4 metreye ulaşan dalgalar Tekirdağ’da deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker Tekirdağ açıklarında beklerken, balıkçılar ise bugün de denize açılamadı.

Konuyla ilgili konuşan büyük tekne kaptanı Zeki Dinçer, "Hava düşünce açılacağız. Balık piyasaları yükseldi biraz estiğinden dolayı. Havalar düzelince balık fiyatları da tekrar düşebilir. Kısmetse iki gün sonra tekrar açılmayı planlıyoruz. 2 gün sonra fırtına düşüyor" dedi.

Halil Dağ - Yakup Güler

TEKİRDAĞ