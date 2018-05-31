Diğer
Kategoriler

PPG’den elektrikli SUV’a özel kaplama teknolojisi

Dünyanın önemli boya ve yüzey kaplama şirketi PPG, Çinli otomobil üreticisi Weltmeister’ın (WM) yeni otomobiline özel kaplama çözümleri ve renkler geliştirdi.

PPGden elektrikli SUVa özel kaplama teknolojisi

31 Mayıs 2018 12:07

Dünyanın önemli boya ve yüzey kaplama şirketi PPG, Çinli otomobil üreticisi Weltmeister’ın yeni modeli EX5 için özel renk ve kaplama çözümleri geliştirdi. Bu yılki Pekin Uluslararası Otomotiv Fuarı’nda tanıtılan kompakt SUV, tamamen elektrikli bir otomobil olarak öne çıkıyor. PPG Asya Pasifik Renk Geliştirme ve Stil Müdürü Cindy Li, marka ile yürüttükleri işbirliği bağlamında yapmış olduğu değerlendirmede, "PPG renk tasarım ekibi, Pekin Otomobil Fuarı’nda sergilenen mükemmel sonuçları elde etmek için WM'nin tasarım grubuyla yakın bir çalışma yürüttü" dedi. 

Yapılan açıklamada; PPG’nin bir diğer yüzey kaplama çözümleri geliştirdiği EX6 modeli de, Baidu (Google'ın Çin'deki rakibi) tarafından desteklenen Şangay merkezli bir elektrikli araç start-up’ı olan marka tarafından tanıtılan ilk ürün olmasıyla öne çıkıyor. Şirket, yılda 100 bin adede varan EX6 ile nitelikli elektrikli otomobil pazarında bir ilk olmayı hedefliyor. Bu tür çevreci otomobiller şehirlerdeki hava kalitesini artırmak için hükümet teşvikleri tarafından da destekleniyor.

2017 yılında Çin’de elektrikli otomobil satışları yıllık yüzde 50 artış (777 bin adet) kaydederken, bunların 2020 yılına kadar ise 2 milyon adede ulaşması bekleniyor. Çin hükümeti yeni nesil elektrikli otomobillerin 2025 yılına kadar toplam araç satışlarının yüzde 20’sini oluşturmasını planlıyor. 

"PPG, NEV araçların gereksinimlerini karşılayan eksiksiz bir çevre dostu kaplama serisine sahip" diyerek sözlerine başlayan Asya Pasifik Otomotiv Kaplamaları Başkan Yardımcısı Vincent Robin, "Alüminyum alt tabaka kullanımını sağlayan ince film ön işlemden (Zircobond) uygulama sırasında VOC (uçucu organik bileşenler) emisyonunu azaltan su bazlı kompakt süreçlere (B1: B2) kadar söz konusu start-up şirketlere eksiksiz bir çözüm sunabiliyoruz. WM’in tek boya tedarikçisi olarak PPG'yi seçmesinin de nedeni bu" şeklinde değerlendirmesini tamamladı.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç