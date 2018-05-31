PPG’den elektrikli SUV’a özel kaplama teknolojisi

Dünyanın önemli boya ve yüzey kaplama şirketi PPG, Çinli otomobil üreticisi Weltmeister’ın yeni modeli EX5 için özel renk ve kaplama çözümleri geliştirdi. Bu yılki Pekin Uluslararası Otomotiv Fuarı’nda tanıtılan kompakt SUV, tamamen elektrikli bir otomobil olarak öne çıkıyor. PPG Asya Pasifik Renk Geliştirme ve Stil Müdürü Cindy Li, marka ile yürüttükleri işbirliği bağlamında yapmış olduğu değerlendirmede, "PPG renk tasarım ekibi, Pekin Otomobil Fuarı’nda sergilenen mükemmel sonuçları elde etmek için WM'nin tasarım grubuyla yakın bir çalışma yürüttü" dedi.

Yapılan açıklamada; PPG’nin bir diğer yüzey kaplama çözümleri geliştirdiği EX6 modeli de, Baidu (Google'ın Çin'deki rakibi) tarafından desteklenen Şangay merkezli bir elektrikli araç start-up’ı olan marka tarafından tanıtılan ilk ürün olmasıyla öne çıkıyor. Şirket, yılda 100 bin adede varan EX6 ile nitelikli elektrikli otomobil pazarında bir ilk olmayı hedefliyor. Bu tür çevreci otomobiller şehirlerdeki hava kalitesini artırmak için hükümet teşvikleri tarafından da destekleniyor.

2017 yılında Çin’de elektrikli otomobil satışları yıllık yüzde 50 artış (777 bin adet) kaydederken, bunların 2020 yılına kadar ise 2 milyon adede ulaşması bekleniyor. Çin hükümeti yeni nesil elektrikli otomobillerin 2025 yılına kadar toplam araç satışlarının yüzde 20’sini oluşturmasını planlıyor.

"PPG, NEV araçların gereksinimlerini karşılayan eksiksiz bir çevre dostu kaplama serisine sahip" diyerek sözlerine başlayan Asya Pasifik Otomotiv Kaplamaları Başkan Yardımcısı Vincent Robin, "Alüminyum alt tabaka kullanımını sağlayan ince film ön işlemden (Zircobond) uygulama sırasında VOC (uçucu organik bileşenler) emisyonunu azaltan su bazlı kompakt süreçlere (B1: B2) kadar söz konusu start-up şirketlere eksiksiz bir çözüm sunabiliyoruz. WM’in tek boya tedarikçisi olarak PPG'yi seçmesinin de nedeni bu" şeklinde değerlendirmesini tamamladı.