Prematüre doğan buzağıya validen altın

Bayburt merkeze bağlı Çamdere köyünde çiftçilik yapan Türkmen, kasım ayı sonunda prematüre doğan buzağıyı yaşatabilmek için evine götürdü. Türkmen, bebek şampuanıyla yıkayarak temizlediği buzağıyı, evin bir odasında beslemeye başladı. Ümitcan ismini verdiği buzağıya 1 ay boyunca evinde bakacak olan Turgay Türkmen’i Bayburt valisi Ali Hamza Pehlivan ziyaret etti.

Erken doğan buzağı ile ilgili Türkmen’den bilgi alan Vali Pehlivan, sahibinin yaşaması ümidiyle “Ümit Can” ismini verdiği buzağıya altın taktı.

Vali Pehlivan, buzağı ölümlerinin azaltılması, önüne geçilmesi için 2018 yılının seferberlik yılı ilan edildiğini bu anlamda Türkmen’in çabalarının takdire şayan olduğunu belirtti. Vali Pehlivan, Türkmen’in prematüre doğan buzağıyı evine getirerek yaşatma çabasının örnek bir davranış olduğunu kaydederek, “Değerli çiftçi hemşerimiz Turgay Türkmen'in buzağını yaşatma konusundaki yoğun çaba ve özverisinin sonucunu bugün memnuniyetle görüyoruz. Buzağı son derece sağlıklı. Bu örnek davranışı dolayısıyla kendisini kutluyor ve hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba’nın 2018 Yılı’nı Buzağı ölümlerini azaltma yılı olarak ilan ettiğini anımsatan Vali Pehlivan, “Sayın Bakanımız bu konuda ilgili tüm kişi ve kurumları seferberliğe davet etti. Biz Bayburt ili olarak İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’müz bünyesinde bu çağrıya kulak verme adına, ‘Buzağılarımızı yaşatacağız, Meraları Yeşerteceğiz’ anlayışıyla bir proje başlattık. Memnuniyetle görüyoruz ki çiftçi kardeşimiz Turgay Türkmen de bu çağrıya kulak vermiş. Onun bu gayreti, buzağıyı yaşatma konusundaki özverili yaklaşımı tüm Türkiye’ye buzağıları yaşatma konusunda örnek oldu. Türkiye’de her yıl 750 bin civarında buzağı hayatını kaybediyor. Hedef bu kayıpların yüzde 15’lerden yüzde 5’lere çekilmesi. Bu da demek oluyor ki 500 bin buzağının yaşaması sağlanacak” diye konuştu.

Vali Pehlivan buzağı ölümlerinin önüne geçilmesi amacıyla belirledikleri hedef doğrultusunda 90 günde merkez ilçeler ile tüm köy ve mahallelerde vatandaşları bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini ve bu kapsamda eğitici materyaller hazırlandıklarını belirtti. 50’yi aşkın köyde söz konusu eğitimleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Vali Pehlivan, “Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. İnşallah bu eğitimlerimizi bir iki ay içinde tamamlayacağız. İnşallah 2018 yılının sonuna doğru da bu çalışmalarımızın meyvelerini toplayacağız. Hassasiyeti ve gayretlerinden ötürü çiftçi kardeşimize tekrar teşekkür ediyorum. Her konuda olduğu gibi bu konuda da gayret ettikçe, üzerimize düşeni yaptıkça olumlu sonuçlar alınabileceğini tüm Türkiye’ye göstermiş oldu. Bu tavrın bütün çiftçilerimize örnek olacağına inanıyorum. Bu vesileyle yaşamasını ümit ettiğiniz için ismini “Ümit Can” koyduğunuz hem bu buzağımızın hem de bütün buzağılarımızın yaşamasını, bu şekilde hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin ekonomisine ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlanmasını temenni ediyorum.” İfadelerini kullandı.

Çiftçi Turgay Türkmen ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba'nın sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaşarak teşekkür etmesinin bir çiftçi olarak kendisini onurlandırdığını dile getirdi. Haberin basında yer almasının hemen ardından Bakanlık yetkililerinin telefonla arayarak kendisine teşekkür ettiğini anlatan Türkmen, "Beni telefonla aradıktan sonra Bakanımız da sosyal medya hesabından bana teşekkür etmiş. Bakanımızın bu tutumundan dolayı çok duygulandım." dedi.

Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyareti sırasında İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, Hayvan Sağlığı öl Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Kani Yavuz ile Köy Muhtarı Muharrem Karabulut eşlik etti.

Halil Ataş

