Diğer
Kategoriler

Prens Harry ve Markle, kraliyet arabasıyla şehir turu yaptı

Prince Harry ve Amerikalı Aktris Meghan Markle, St.George Şapel’inden etrafındaki siyah ve beyaz atlı korumalarıyla, dört beyaz atın çektiği kraliyet arabasıyla halkı selamlamaya çıktı.

Prens Harry ve Markle, kraliyet arabasıyla şehir turu yaptı

19 Mayıs 2018 16:38

Kraliçenin, 500 dönüm arazi üzerinde inşa edilen bin yıllık yazlık sarayının bulunduğu Windstor kalesinden çıkan çift atlı arabayla gezdiği kasabada yol kenarlarına dizilen insanları selamladı. Kasabadan gezisini tamamlayan çift yine Winstor kalesine döndü. Çiftin kullandığı dört beyaz atın çektiği Windstor Sarayına ait Ascot Landau arabası 1183 yılında yapılmıştı. Ascot Landau atlı arabasının, Kraliyet atlı arabalarının 5 tanesinden biri olduğu belirtildi. Bu arabalar tahta çıkışlarda ve düğünlerde ve resmi ziyaretlerde kullanılıyor.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç