Prens Harry ve Markle, kraliyet arabasıyla şehir turu yaptı

Kraliçenin, 500 dönüm arazi üzerinde inşa edilen bin yıllık yazlık sarayının bulunduğu Windstor kalesinden çıkan çift atlı arabayla gezdiği kasabada yol kenarlarına dizilen insanları selamladı. Kasabadan gezisini tamamlayan çift yine Winstor kalesine döndü. Çiftin kullandığı dört beyaz atın çektiği Windstor Sarayına ait Ascot Landau arabası 1183 yılında yapılmıştı. Ascot Landau atlı arabasının, Kraliyet atlı arabalarının 5 tanesinden biri olduğu belirtildi. Bu arabalar tahta çıkışlarda ve düğünlerde ve resmi ziyaretlerde kullanılıyor.