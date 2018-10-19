Prens Harry ve Meghan'ın sahilde yalın ayak keyfi

İngiltere Prensi Harry ve eşi Meghan Markle, Avustralya turlarındaki son durakları Sydney'deki ünlü Bondi plajında ruh sağlığı ve refahı için farkındalık oluşturan OneWave olarak bilinen yerel bir sörf topluluğu grubunun üyeleriyle tanıştı. Bebek bekleyen Meghan'ın üzerinde yazlık bir elbise ve ayağında ise topuklu ayakkabı vardı. Çift, sahilde Avustralyalı hayranlarının alkışları arasında sahile giderken ayakkabılarını çıkardı. Harry ve Meghan, sabah sisine rağmen dalgaların keyfini çıkaran yerel sörfçülerle tanışıp, sahildeki kumsalda oturarak OneWave grubunun üyeleriyle sohbet etti.

Çift, Avustralya ziyaretini tamamlamadan önce Pazartesi günü Queensland eyaletindeki dünyanın en büyük kum adası Fraser Adası'na gidecek.