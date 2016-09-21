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Prim borcunu ödeyenlere erken emeklilik

Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürü Basri Tümsek, SGK ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokolle yeniden yapılandırma kapsamındaki 4B'li (BAĞ-KUR) vatandaşlara, borçlarını ödeyip emekli olabilme imkanı sağlandığını kaydetti.

Prim borcunu ödeyenlere erken emeklilik

21 Eylül 2016 13:54

Konuyla ilgili açıklamada yazılı açıklamada bulunan SGK İl Müdürü Basri Tümsek, " Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 19.08.2016 tarihli Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokolle, yeniden yapılandırma kapsamındaki 4B'li (BAĞ-KUR) vatandaşlara, borçlarını ödeyip emekli olabilme imkanı sağlandı" dedi.

Yapılan protokol ile prim borcundan dolayı emekli olamayan BAĞ-KUR kapsamındaki kendi nam ve hesabına çalışan esnaf, sanatkar ve çiftçilere herhangi bir teminat göstermeden kredi kullanarak emekli olma imkanı getirildiğini belirten İl Müdürü Tümsek, "Bu imkandan yararlanmak isteyen sigortalılar SGK'lardan alacakları yazıyla Ziraat Bankası şubelerine müracaat edebileceklerdir. Ayrıca, birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda 4B'den yaşlılık aylığı bağlanabilecekler, 4B prim borcunu ödemesi durumunda 4A'dan yaşlılık aylığı bağlanabilecekler, askerlik ve doğum borçlanmasını yapması durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecekler ile durdurulan hizmet sürelerinin ihya edilmesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecekler de yararlanabilecektir. Sigortalılarımızın mağdur olmamaları için yapılandırma fırsatından mutlaka yararlanmaları gerekmektedir. Sigortalılarımızın başvuru sürelerini kaçırmamaları, ileride mağduriyet yaşamamaları açısından Yapılandırmanın son günlerinde oluşabilecek yoğunluğa kalmadan biran önce il müdürlüğümüz ve merkez müdürlüklerimize başvurularını yapmalarını rica ederim" diye konuştu. 

Utku Yaşar Cüce
 

Etiketler: pirim borcu


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